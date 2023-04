La delusione della vedova e della figlia

La Corte d'Assise di Napoli ha condannato a 23 anni di reclusione i fratelli Giorgio e Domenico Scaramella, e Francesco e Antonio Cirillo, padre e figlio, per l'omicidio volontario di Maurizio Cerrato, ucciso a Torre Annunziata la sera del 19 aprile del 2021, in seguito a una lite scoppiata per un parcheggio. La Procura di Torre Annunziata aveva chiesto l'ergastolo.

Delusione tra i familiari della vittima presenti in aula. Cerrato, 61 anni, custode nell'area archeologica di Pompei, era intervenuto per difendere la figlia che aveva parcheggiato l'auto in un posto in strada occupato arbitrariamente con una sedia dalla famiglia di uno degli imputati.

L'uomo fu aggredito con violenza inaudita, fatale la coltellata al torace. La sentenza ha riconosciuto la piena attendibilità delle dichiarazioni della ragazza. Nel servizio le interviste a Tania Sorrentino, vedova di Maurizio Cerrato, Maria Adriana Cerrato, figlia della vittima, Giovanni Verdoliva, legale della famiglia Cerrato.