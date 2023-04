Operaio edile cade da un montacarichi a San Giorgio a Cremano

A dare l'allarme sono stati gli altri operai che erano sull'impalcatura montata davanti ad una palazzo di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, al civico 12 di Via Brodolini. La cronaca dell'ennesimo incidente sul lavoro in Campania parte da qui, da uno dei tanti cantieri aperti per la ristrutturazione di edifici.

Tutto è accaduto in pochi minuti: un operaio di 33 anni stava lavorando su un montacarichi a circa 15 metri d'altezza, in corrispondenza del quarto piano, quando all'improvviso è caduto. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ai colleghi che erano con lui e ai primi soccorritori giunti sul posto dopo la chiamata d'emergenza al 118. L'operaio è stato stabilizzato e poi trasferito in ambulanza all'Ospedale del Mare, dove gli è stata riscontrata un'emorragia cerebrale importante ed è stato ricoverato in terapia intensiva.

Nel cantiere di Via Giacomo Brodolini i rilievi dei carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata, che hanno ascoltato gli altri operai e raccolto le testimonianze di chi ha assistito alla caduta per ricostruire la dinamica di quanto è successo. Contestualmente all'Asl Napoli 3 sud, sono stati avviati accertamenti sulla posizione lavorativa dell'operaio, che pare fosse regolare.