Napoli, all’appello mancano quattromila posti barca

In una Napoli sempre più turistica molto ancora si può fare nel settore nautico. Quattromila i posti barca mancanti, che si traducono in oltre due miliardi di euro bruciati tra mancate commesse, incassi per il rimessaggio sfumati e soldi sottratti all’indotto tra ristorazione, alberghi e commercio. Nel servizio le parole di Gennaro Amato (Presidente AFINA Associazione Filiera Italiana della Nautica), Marcello Lala (Responsabile Rapporti istituzionali AFINA) e Giancarlo Cangiano (Presidente Porto turistico di Capri)