Voragine Secondigliano, ancora decine di sfollati

I lavori di riempimento e di messa in sicurezza della voragine profonda otto metri apertasi nelle prime ore di domenica a Via del Cassano, quartiere Secondigliano, proseguono ininterrotti e andranno avanti fino a quando tutti i servizi saranno pienamente ripristinati. Antonio Troiano, Presidente della VII^ Municipalità: “Priorità agli sfollati, devono rientrare in casa al più presto”