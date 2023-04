Le Frecce Tricolori sorvolano Napoli per i 100 anni dell'aeronautica

Le Frecce Tricolori hanno sorvolato Napoli per il giuramento del Corso Drago VI dell’Accademia di Pozzuoli in occasione delle celebrazioni per i 100 anni dell'aeronautica. Il rilascio dei tradizionali fumogeni colorati a comporre il tricolore italiano, bianco rosso e verde, è stato visto da tutti coloro che si sono recati sul lungomare Caracciolo e hanno rivolto lo sguardo verso l'interno, meglio se dal lato a ridosso del borgo di Santa Lucia, quindi da via Nazario Sauro fino al Castel dell'Ovo.