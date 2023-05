Al Palabarbuto le "Quartiadi", sport e fair-play

Iniziano con una vera e propria cerimonia che richiama i giochi olimpici le “Quartiadi”, 12esima edizione della manifestazione sportiva ideata e organizzata dalla scuola primaria Scherillo 54esimo circolo didattico di Napoli.

Impressiona la sincronia, la disciplina dei giovani atleti. Mesi e mesi di preparazione per una scenografia che comprende finanche una tedofora in tunica greca che accende la fiamma olimpica e il toccante giuramento dei piccoli atleti.

A gareggiare in un'appassionata kermesse sportiva, tutti gli alunni delle classi quarte della scuola che, raggruppati in sei squadre, si sono sfidati in tre discipline: palla rilanciata, staffetta e percorso ginnico. Una mattinata all'insegna dello sport, i giovanissimi atleti corrono, saltano, si incoraggiano, fanno gioco di squadra per celebrare gli eterni sani valori dello sport.

Nel servizio le interviste a Gheta Maria Valentino, dirigente scuola primaria Scherillo 54° circolo didattico - Napoli e Lucia Fortini, assessore alla Scuola della Regione Campania