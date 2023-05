In 50 mila al Maradona per la partita che non c'è

In 50mila al Maradona per la partita che non c'è: Udinese-Napoli si gioca a 900 km di distanza, ma Fuorigrotta prepara la festa esattamente come aveva fatto domenica. L'idea è di De Laurentiis, l'ok di prefetto sindaco e questore: l'evento in diretta sui maxischermi dello stadio, 8 in totale, due per ogni settore.

600 posti speciali saranno venduti a 100 euro, scontato il tutto esaurito: lunghissime le code virtuali già dall'apertura della prevendita, riservata agli abbonati. Se l'esito della partita sarà favorevole al Napoli, la festa all'interno del Maradona proseguirà anche oltre il 90esimo. Non ci sarà invece l'abbraccio della città con i beniamini: troppo rischioso il rientro venerdì a Capodichino, pieno di turisti nel fine settimana, il Napoli sta programmando un percorso alternativo, con scalo in un aeroporto diverso e trasferimento in pullman direttamente a Castelvolturno.

Nel servizio l'intervista al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis