Don Angelo, una vita dalla parte dei giovani e degli ultimi

L'attività nella chiesa di San Giorgio Maggiore a Forcella a Napoli si era fermata solo pochi mesi fa, per l'aggravarsi della malattia che lo ha portato alla morte. Nel quartiere era arrivato nel 2006, don Angelo Berselli. Nato a Rho, a 7 anni era venuto a Napoli e napoletano si sentiva prondamente. 15 anni nella chiesa di Sant'Anna di Palazzo, ai Qurtieri Spagnoli, poi Forcella: la città l'aveva vissuta nelle aree dove maggiori erano le difficoltà delle persone, a livello economico e sociale e dove la violenza dei clan rendeva impossibile ogni normalità. “Esistono periferie al centro della città”, aveva detto più volte, “esiste una camorra che uccide, estorce e spaccia, esiste la mentalità camorristica che tutto permea”. In campo per i più giovani, per le famiglie strozzate dall'usura. “Prima di evangelizzare - ricordava - bisogna fare promozione umana e veicolare il valore della dignità”. Le carenze dello Stato su sicurezza e sostegno ai più deboli le aveva sempre denunciate senza mezze misure, come l'ipocrisia delle istituzioni dopo ogni prevedibile fatto di sangue. Provocatoriamente aveva detto: “La camorra è più efficiente dello Stato”. Don Berselli amava ripetere: “Nessuno è chiesa da solo, o si lavora insieme o non si è nulla”.