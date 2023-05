Nuovo incendio all'ex Villa Russo a Miano

Ancora un incendio, ancora a fuoco il portone di legno dell'ex clinica Villa Russo a Miano. L'ennesima denuncia arriva in un video dei residenti.

Quella che un tempo era una struttura sanitaria all'avanguardia oggi è una discarica di ogni sorta di materiale. La via crucis dell'ex Villa Russo risale a quattro anni fa, quando il Comune ha tentato di bonificare l'immobile in danno ai 55 soci proprietari, ma non ha potuto procedere perché l'edificio è inagibile e andrebbe rimossa l'enorme quantità di rifiuti sversati nella corte interna e nei locali.