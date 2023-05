203 accessi negli ospedali di Napoli nella notte della festa

E' ancora in pericolo di vita, ricoverata a Frattamaggiore, la ventenne travolta da un'auto la scorsa notte a Casoria. La ragazza stava passeggiando con altre tre persone, in via Pio XII, quando la vettura ha investito il gruppo. Tre dei feriti sono stati già dimessi, mentre, la giovane ha riportato un trauma cranico ed un'emorragia cerebrale. L'uomo alla guida è fuggito a piedi, poi, grazie alle telecamere di sorveglianza, è stato rintracciato e denunciato dai militari dell'Arma. E' un 43enne di Casoria.

Tornando a Napoli 203 gli accessi negli ospedali cittadini e nei punti di primo soccorso allestiti dall'Asl durante i festeggiamenti per lo scudetto della scorsa notte. Ventidue i codici rossi, settantacinque i gialli, sessantotto i verdi, trentotto i bianchi. Tre i poliziotti aggrediti. mentre, in via Bracco è stato investito un carabiniere da due ragazzi che hanno tentato di fare inversione di marcia con una moto per allontanarsi da un posto di blocco. Cinque i giorni di prognosi per il militare e altrettanti per il centauro alla guida denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Sei i tifosi del Napoli feriti alla Dacia Arena di Udine. Alla fine della partita sono entrati in campo per festeggiare. Nella calca venutasi a creare, in seguito a scontri con i tifosi di casa, sono stati travolti dalla folla.