A Nocera Superiore il villaggio della prevenzione

In villa comunale a Nocera Superiore domani, domenica 28 maggio, seconda giornata del villaggio della prevenzione promosso da Asl di Salerno e Associazione italiana lotta al melanoma. Dalle 9:30 alle 18:30 screening gratuiti con prenotazione sul posto in più ambiti: ginecologico, senologico, dermatologico, oculistico, posturale, odontoiatrico e del colon retto. In programma anche convegni, laboratori per scuole e famiglie dedicati alla promozione dello sport e della corretta alimentazione.