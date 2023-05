A Salerno il futuro è già iniziato

Il futuro a Salerno, è già iniziato. Con la salvezza acquisita a 3 giornate dal termine per i granata è già tempo di pensare alla prossima stagione. L’obiettivo è consolidare il processo di crescita della squadra.

Insieme al tecnico portoghese, il cui prolungamento è scattato automaticamente con la permanenza in A, resterà anche Candreva, uomo simbolo di questa salvezza e al centro dei progetti futuri.

Ma il futuro più prossimo si chiama Roma, appuntamento all’Olimpico alle 18.30, dove per la prima volta due tecnici portoghesi si affronteranno in Serie A. I giallorossi sono l’unica formazione in A contro cui la Salernitana non ha mai fatto punti, ma a Salerno si respira aria di fiducia.