A Salerno si festeggia, cinquemila all'Arechi per applaudire la squadra

Alla fine la festa c'è stata, ma 50 chilometri più a sud di dove previsto. A Salerno l'altra faccia di una domenica particolare, con cinquemila tifosi che all'Arechi hanno atteso il ritorno della Salernitana dopo il pari nel derby.

Non era una partita come le altre anche per i granata ed è stata festa grande. La gioia del risultato, un altro tassello importante verso la salvezza, la soddisfazione di uno sgambetto ai cugini, ma anche la rivalsa per uno spostamento del match che da città e società era stato vissuto come uno sgarbo.

Caroselli in città, fumogeni e cori soprattutto per l'eroe del giorno, Boulaye Dia. Il mancino sul secondo palo è stato il dodicesimo centro in campionato per lui, raggiunti Leao e Kvaratskhelia. Ennesima conferma di come i granata possano fare affidamento su un gruppo che vede nel senegalese il terminale decisivo. Ma che ha potuto contare ancora una volta su un Memo Ochoa determinante.



Con il pari del Verona la zona retrocessione resta a sette punti di distanza ma con uno scoglio in meno da superare e la consapevolezza di una squadra che viene da nove risultati utili consecutivi.

Questa mattina la ripresa degli allenamenti: mercoledì pomeriggio all'Arechi arriva la Fiorentina.