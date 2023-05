A San Giovanni a Teduccio un nuovo acceleratore tecnologico

Intelligenza artificiale, tecnologia cloud, computer che apprendono e migliorano costantemente le proprie performance. Sono questi i settori al centro del nuovo programma di accelerazione tecnologica rivolto alle startup voluto da Huawei Italia e da Spici, società per l'innovazione, la cooperazione e l'internazionalizzazione che opera nel polo tecnologico di San Giovanni a Teduccio.



Tutte le nuove imprese che aderiranno al progetto avranno il supporto del gigante cinese dell'elettronica, sia per la promozione del marchio sia per il posizionamento sul mercato dei prodotti e dei servizi.

Un'iniziativa rivolta soprattutto ai giovani, che dovranno essere protagonisti.

E Napoli, con la realtà che ha messo radici nell'area orientale, può rappresentare il contesto ideale.



Nel servizio interviste a: Amedeo Manzo, vicepresidente Spici; Giovanni Lombardi, presidente Gruppo Tecno; Eduardo Perone, Huawei.