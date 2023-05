ADL- Spalletti, botta e risposta a distanza

"Non bisogna tarpare le ali a nessuno". Così aveva detto De Laurentiis parlando del futuro di Spalletti. Lui, il tecnico che ha riportato lo scudetto a Napoli, ha risposto così in conferenza stampa: "Non so cosa voglia dire tarpare le ali, dovete chiederlo a De Laurentiis. Per quello che vorrei fare io non servono un paio d'ali, ma un paio di stivali. Non devo volare da nessuna parte".

Poi, a proposito del suo contratto, ha aggiunto: "È una cosa di cui deve parlare solo il presidente. Io ho chiarito tutto con lui quando ci siamo visti a cena. Se i tifosi vogliono saperlo, devono chiederlo alla società. E non ho ricevuto offerte per allenare altrove. Non cerco altre squadre da allenare".

Intanto la squadra si prepara al match con l'Inter in programma al Maradona. Allarme rientrato per Kvaratskhelia che si è allenato regolarmente con i compagni.