Da Napoli la sfida per un'agricoltura sostenibile

La siccità, le alluvioni, gli eventi climatici estremi mettono a dura prova un'agricoltura già alle prese con la sfida globale di un'alimentazione sicura e sostenibile.

Se n'è discusso a Napoli, al campus della Federico II di San Giovanni a Teduccio. L'Università si propone come un punto di riferimento internazionale per la ricerca sul tema. Per la lunga storia della Facoltà di Agraria. E per l'esperienza di Agritech, il centro nazionale per lo sviluppo di nuove tecnologie in agricoltura, di cui Napoli è nodo principale.

Nel servizio, le voci di:

Antonio Tajani - Ministro degli Esteri

Gaetano Manfredi - Sindaco di Napoli

Ettore Prandini - Presidente Coldiretti

Matteo Lorito - Rettore Università Federico II