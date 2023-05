"Alessandro Magno e l'Oriente": la grande storia esposta al Mann

Nacque a Pella in Macedonia nel 356 a.C., morì a Babilonia nel 323, fu sepolto ad Alessandria d'Egitto, una delle città che aveva fondato e che porta il suo nome. E' racchiusa tra queste date e tappe l'eccezionale avventura storica militare e umana di Alessandro Magno.

Quando morì, non aveva compiuto ancora 33 anni, ma era arrivato come in una marcia trionfale ad estendere il suo dominio su due continenti, Europa e Asia.

A questa straordinaria figura di sovrano, filosofo (fu allievo di Aristotele) e condottiero il Museo Archeologico di Napoli dedica una mostra allestita tra l'atrio monumentale, dove c'è anche l'affresco dalla villa di Boscoreale che raffigura Alessandro con lancia, scudo e diadema, e la sala della Meridiana.

Opere dalle collezioni del Mann e da numerosi musei italiani e stranieri. Titolo della mostra “Alessandro Magno e l'Oriente”. Si apre in concomitanza con l'avvio della seconda fase del restauro del cosiddetto “mosaico di Alessandro” che raffigura l'eroe macedone nella battaglia in cui mise in fuga il re persiano Dario III. Fu rinvenuto a Pompei, nella casa del Fauno.

Nei giardini richiami alla vegetazione e agli animali del mondo orientale.

Nel servizio le interviste a Paolo Giulierini, direttore del Mann, e a Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura