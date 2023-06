Alla scoperta di Contrada, città dell'ospitalità e di una processione da record

Il tg itinerante della Tgr Campania fa tappa a Contrada, in provincia di Avellino, dove si celebra ogni anno la processione dedicata a San Michele Arcangelo: una scalata verso la sommità del monte Faliesi con pendenze, in alcuni tratti, anche del 30 per cento.

Ma Contrada è anche altro: conosciuta come città dell'ospitalità, ha anche una grande tradizione sportiva grazie al maneggio e alla passione per il pugilato. E' qui che ha cominciato ad allenarsi Carmine Tommasone, primo pugile professionista italiano a partecipare alle Olimpiadi.

Nel servizio anche l'intervista al sindaco Pasquale De Santis.