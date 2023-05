Allarme degli psichiatri: soli e senza protezione contro la violenza

Allarme degli psichiatri: siamo pochi e soli contro la violenza. In aumento minacce e aggressioni. Dilaga il disagio che spesso non è conseguenza di una patologia mentale. “Siamo medici non poliziotti. Chiediamo aiuto ai magistrati e alle forze dell'ordine”. Crescono le adesioni alla lettera inviata da 82 sanitari campani al presidente della Repubblica Mattarella.

Nel servizio le interviste agli psichiatri Giuseppe Nese, Pasquale Scognamiglio, Dora Russo e Antonella Scorza.