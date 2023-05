Allarme precariato e disoccupazione dai palchi del primo maggio

"Fondata sul lavoro". Le parole della Costituzione, bagnate dalla pioggia, hanno animato anche il palco di Piazza Mercato a Napoli scelto per il primo maggio da Cgil Cisl e Uil. Precariato e tasso di occupazione che in Campania è tra i più bassi d'Italia gli allarmi lanciati nel corso della manifestazione dei sindacati confederali. Dal decreto lavoro approvato in consiglio dei ministri all'autonomia differenziata non sono mancate espressioni critiche nei confronti dell'esecutivo. Soddisfazione per la svolta Whirlpool, ma si guarda già alla mobilitazione del 20 maggio contro il governo a Napoli. Piazza del Plebiscito gremita per la manifestazione della Confsal, confederazione dei sindacati autonomi. L'appello a ridurre la pressione fiscale sui salari bassi e all'utilizzo dei fondi per il Mezzogiorno.

Nel servizio le interviste di Francesca Ghidini e Claudio Ciccarone a Gianpiero Tipaldi, segretario generale Cisl Napoli, Nicola Ricci, segretario generale Cgil Napoli e Campania, Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Napoli e Campania e a Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale Confsal.