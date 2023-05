Amianto, epidemia senza fine: in Campania 600 morti all'anno

Più di 600 decessi in Campania solo nel 2022: 100 per mesotelioma, 200 per tumore polmonare, 300 per le altre patologie. E migliaia di nuovi malati: sono i numeri di un'epidemia senza fine che continua a provocare l'amianto. La cantieristica navale, l'industria metallurgica, l'edilizia, i rotabili ferroviari, la difesa, ma anche l'agricoltura e l'industria tessile sono solo alcuni dei settori che hanno esposto per anni numerosi lavoratori al rischio di tumori e di altre patologie asbesto-correlate.

Strascichi di un fenomeno irrisolto tra i ritardi nelle bonifiche e la mancanza di discariche per lo smaltimento. Tra gli edifici interessati dalla necessità di bonifica anche le scuole. Gli ultimi dati disponibili, del 2018, parlano di 3 nuovi siti industriali con amianto, 85 edifici pubblici, 955 edifici privati e 3043 coperture in eternit. In totale oltre 4000 strutture.

Nel servizio le interviste a Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio nazionale Amianto, Paola De Roberto, assessore alle Politiche giovanili del Comune di Salerno, al deputato del PD Piero De Luca e a Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Regione Campania.