A Forcella, nel cuore della storia

E' nel cuore di Forcella una delle tappe della giornata delle dimore storiche. La chiesa della Compagnia della Disciplina della Santa Croce era stata chiusa per 40 anni, poi dal febbraio scorso la riapertura anche alle visite nei fine settimana e nei festivi. Era nata alla fine del 1200, l'Augustissima Compagnia della Disciplina della Santa Croce, arciconfraternita laica che operava per i più bisognosi riunendo nobili, togati, militari, letterati. Tra le opere, una tela quattrocentesca, “La Deposizione di Cristo”, in stile fiammingo e mediterraneo.

"Fu un dono all'Arciconfraternita, allora potentissima, di Ferrante D'Aragona, che voleva appoggio per le sue riforme" spiega Stefania Como, dell'Augustissima Compagnia della Disciplina della Santa Croce. Ferrante D'Aragona vi compare come Nicodemo, la moglie e le figlie come le pie donne. Nonostante il dono, contro Ferrante si congiurò e, dopo la congiura dei baroni, ci fu una lunga chiusura.

Da febbraio la riapertura alle visite con 5 giovanissimi di Forcella riuniti nella cooperativa “Manallart”. "Abbiamo iniziato nel 2017 al complesso dell'Annunziata, dice Anna Trocciola, poi con il sostegno di altre associazioni e realtà abbiamo esteso il campo di azione". Nel giardino oggi giocano i bimbi del quartiere. Per loro c'è il doposcuola, ma anche la Casa della Musica, con gli strumenti in comodato d'uso e la Piccola Orchestra di Forcella.