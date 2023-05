La nota del Napoli: "il tifoso arrestato non era all'incontro con De Laurentiis"

Messaggi di allerta lanciati nel gruppo whatsapp, secondo una terminologia in uso alle forze armate statunitensi. C'è anche l'associazione per delinquere tra i reati di cui risultano gravemente indiziate le sei persone arrestate per i fatti dell'11 ottobre scorso. Per le violenze, in città, prima di Napoli-Ajax.

Fanno parte del gruppo "Masseria", collocato nella curva A dello stadio Maradona. In quattro sono finite ai domiciliari, altre due in carcere. Tra gli arrestati: Gennaro Grosso, considerato uno dei leader della sigla ultras.

C'era anche lui nella foto scattata dopo l'incontro del 15 aprile scorso tra il presidente De Laurentiis e il tifo organizzato. Incontro che servì a distendere i rapporti con la tifoseria. Incontro a cui - precisa il Napoli - Grosso non prese parte. "Si è inserito successivamente - si legge in un comunicato del club - tra i tifosi sopraggiunti all'incontro stesso al quale erano presenti funzionari della Digos".