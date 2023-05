Bagnoli: al via la riqualificazione con nuovo Science center e polo della tecnologia ambientale

Polo delle scienze, dell'innovazione ambientale e tecnologica. E' il volto della futura Bagnoli, tratteggiato dal decreto del commissario per la rigenerazione e riqualificazione dell'area che un tempo è stata complesso siderurgico. A più di 30 anni dalla dismissione industriale dell'area occidentale di Napoli, a 10 dalla ferita dell'incendio di Città della Scienza, il piano della rinascita, parte da un nuovo Science Center, e da un polo della tecnologia e dell'ambiente.

Esteso su 23mila metri quadrati, il nuovo Science Center, previsto dal decreto del commissario straordinario, il sindaco Gaetano Manfredi, sorgerà accanto all'attuale polo museale di Città della Scienza, dove ora c'è il parcheggio, in posizione arretrata rispetto all'edificio distrutto dall'incendio. Si stima un investimento di 51 milioni di euro, denaro della fondazione Idis, che dovrà emettere i bandi per individuare le ditte. Lo stesso farà il consorzio di imprese del futuro polo tecnologico e ambientale previsto dal decreto. Per realizzare questo complesso di ricerca e innovazione lavori per 37 milioni, per edificare su un’area di circa 40.000 mq.

A completare il progetto, nei pressi della ex acciaeria, una cabina elettrica che provvederà al fabbisogno energetico, progettata e realizzata da Terna ed Enel. 'E' una svolta - sottolinea in una nota il commissario e sindaco Manfredi, e aggiunge: la norma pubblicata è valida come concessione edilizia, non saranno necessari ulteriori passaggi burocratici, come vuole il 'decreto semplificazioni'. 'Si passa dalle parole ai fatti', aggiunge il subcommissario per la riqualificazione Dino Falconio.