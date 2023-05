Tutto pronto a Bagnoli Irpino per il passaggio del Giro d’Italia martedì prossimo sull’altipiano del Laceno. Tracciato di 184 km, partenza da Venosa, i ciclisti arriveranno in Campania, varcando il colle Molella. Nel 2012, l’ultima volta che il Giro si fermò al Laceno vinse Pozzovivo, in gara anche quest’anno.