Bambina ferita a Sant'Anastasia, parlano i medici: "Condizioni stazionarie"

Le condizioni cliniche dalla bambina ferita nella sparatoria di Sant'Anastasia sono stazionarie: si prosegue con il monitoraggio di parametri vitali e i medici dell'ospedale pediatrico Santobono sono fiduciosi sulla possibilità di farla uscire dalla sedazione farmacologica nelle prossime ore. “Il colpo di rimbalzo - spiega Geremia Zito, direttore del reparto di terapia intensiva - non ha provocato i danni che avrebbe potuto in una zona così delicata come il cranio e il sistema nervoso centrale. Decisiva anche la tempestività del trasporto e dell'intervento”.