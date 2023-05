Benevento, retrocessione a un passo

Notte fonda per il Benevento che deve dire addio alle ultime flebili speranze di potersi salvare. Ai giallorossi serviva una vittoria contro il Cittadella e invece è arrivato l'ennesimo ko, per 3-1, nonostante i sanniti fossero riusciti ad andare in vantaggio al 18' del primo tempo, grazie al gol di Pettinari. Dieci minuti dopo, il pareggio dei padroni di casa con Vita. Poi nella ripresa, i veneti hanno completato la rimonta con le reti di Maistrello e Carriero.

Per la squadra di Agostinelli, ultima in classifica, la matematica retrocessione in serie C potrebbe arrivare già domani pomeriggio, se il Brescia riuscisse a conquistare almeno un punto a Parma.