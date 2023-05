A Bologna non si è visto il vero Napoli. E Kim salterà la passerella con la Samp

Sfuma la possibilità del record di punti nella storia del Napoli. Il pari di Bologna non consentirà ai campioni d'Italia di superare la quota 91 raggiunta da Sarri nel 2018. L'insegnamento che si può trarre dal match del Dall'Ara è che senza i suoi cardini, non è vero Napoli. Kim Min-Jae, sostituito, potrebbe aver giocato la sua ultima partita in maglia azzurra: salterà la Samp per squalifica, e a fine stagione c'è il rischio che vada via.