Bruciato vivo su una panchina a Frattamaggiore, muore dopo una lunga agonia

Le sue condizioni erano apparse subito disperate. Nei giorni seguenti fu necessario indurlo in coma farmacologico. Ma dopo 10 mesi di agonia il cuore di Nicola Liguori ha smesso di battere. Aveva 36 anni, ed era papà di una bimba di sei. La notte tra il 30 giugno e il 1 luglio dello scorso anno, mentre era seduto su una panchina di Viale Tiziano a Frattamaggiore impegnato in una video chiamata con la fidanzata, il suo corpo fu cosparso di benzina e poi barbaramente dato alle fiamme. Le urla attirarono le attenzioni dei primi soccorritori, la corsa nel più vicino ospedale poi il trasferimento in Puglia: sul 40 percento del corpo della vittima ustioni di terzo e quarto grado.

Quattro giorni dopo quell'aggressione fu arrestato un uomo, Pasquale Pezzella, riconosciuto dalla fidanzata della vittima, unica testimone. Ma anche Liguori era riuscito a riferire quel nome a suo fratello e poi a riconoscerlo nel corso dell'incidente probatorio tenuto presso il centro grandi ustionati di Bari dove era ricoverato. Il movente sarebbe da ricercare dietro al furto di uno scooter secondo l'accusa che vede in carcere dallo scorso luglio il presunto aggressore. Per lui, che ha sempre respinto ogni addebito tanto da rinunciare al rito abbreviato, ora il capo di imputazione cambia: da tentato omicidio a omicidio e il processo sarà celebrato in Corte di Assise.