Con un flash mob on line è dedicata a Faenza e ai suoi ceramisti l'edizione 2023 di Buongiorno Ceramica. Iniziative in 45 città italiane, sette in Campania: Ariano Irpino, Calitri, Cava de’ Tirreni, Cerreto Sannita, Napoli, San Lorenzello e Vietri sul Mare, dove siamo stati con le nostre telecamere.