Bus precipitato a Ravello, la Costiera piange il giovane autista

Un volo di oltre venti metri. Impatto fatale per Nicola Fusco, 28 anni, alla guida del bus turistico precipitato da uno dei tornanti che da Ravello portano al bivio di Castiglione. Non c'erano passeggeri a bordo. La vittima è il figlio del titolare di una ditta di trasporti che ha la sua sede ad Agerola. La salma è stata recuperata con un elicottero dei Vigili del Fuoco. Ancora da accertare le cause della tragedia. L'automezzo ha sfondato il parapetto, prima è finito sulla strada sottostante, e poi si è schiantato sul muro di una casa, fortunatamente disabitata. "Un dolore che colpisce al cuore la comunità dell'intera Costa d'Amalfi", ha detto il sindaco di Ravello Paolo Vuilleumier. " Un ragazzo solare, un lavoratore instancabile, una giovane vita spezzata troppo presto", ha dichiarato il sindaco di Agerola Tommaso Naclerio.

Sui tornanti dove si è verifcato l'incidente, giovedì è previsto il passaggio del Giro d'Italia, ma al momento la strada resta interdetta alla circolazione.