Bus precipitato a Ravello. 18 indagati, c'è anche il padre della vittima

Diciotto persone - tra le quali 15 dirigenti, funzionari e tecnici del settore viabilità della Provincia di Salerno, alcuni non più in servizio - sono indagati per la morte di Nicola Fusco, il ventottenne di Agerola deceduto l'8 maggio a Ravello alla guida del bus precipitato dalla strada provinciale 75.

Indagato anche il padre di Nicola, Raffaele Fusco, titolare dell'azienda di trasporto turistico, una delle sorelle, e il direttore tecnico della società. Concorso di cause, di cooperazione di delitto colposo e di omicidio colposo, le ipotesi di reato.

Il pubblico ministero, Carlo Rinaldi, titolare delle indagini, ha conferito l'incarico per la perizia su asfalto e muretti del tratto stradale interessato dall'incidente. Prevista per martedì prossimo la rimozione del mezzo da 41 posti da via Valle del Dragone dove è rimasto dal giorno dell'incidente.

Questa mattina eseguita l'autopsia sulla salma di Nicola Fusco. I funerali del ragazzo si terranno ad Agerola.