Play off scudetto, volano Napoli ed Eboli

L’andata dei quarti di finale dei play-off scudetto sorride a Napoli ed Eboli. Entrambe costrette a sudare la vittoria oltre i tempi regolamentari. I partenopei, primi in campionato al termine della regular season, hanno espugnato Catania. Gara equilibrata con iniziale vantaggio degli etnei, pareggio dei napoletani su autogol di Alonso, poi ospiti tre volte avanti con Rafinha, Fortino e Borruto, ma tre volte ripresi e raggiunti sul 4-4 a quattro secondi dalla fine su sfortunato autogol di testa di De Luca. A risolvere il match nel secondo tempo supplementare Salas con un tiro dalla distanza nella porta incustodita dei siciliani. Così giovedì il Napoli futsal può chiudere i giochi a Cercola e volare in semifinale.Dove troverebbe un’altra campana, una tra Sandro Abate Avellino e Feldi Eboli. Con i salernitani favoriti dopo il primo round aggiudicato in terra irpina.

1-1 il risultato con il vantaggio avellinese di Nicolodi e il pareggio immediato, dopo 20 secondi, di Caponigro. L’equilibrio persiste fino ai calci di rigore quando l’errore decisivo è di Abate. La Feldi vince ai rigori 5-4 e attende al Palasele gli irpini per una gara di ritorno che si annuncia emozionante.

Nei play off si gioca al meglio delle tre gare e ogni partita deve concludersi con un vincitore. Per questo motivo c'è stato il ricorso a supplementari e rigori dopo i pareggi a fine match anche in gara-1. Analoga formula si adotterà così nel ritorno dei quarti di finale di giovedì.