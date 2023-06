La carrozzina della felicità: "Noi gli atleti, i nostri genitori i supereroi"

Powerchair football, calcio in carrozzina elettrica. “Per noi è uno strumento di felicità”. Salvatore Mone ha la voce rotta dall'emozione. La prima squadra italiana di uno sport allora sperimentale nacque nel 2019: era il Don Orione di Ercolano. E lui era già lì, come atleta.

Poi quel progetto è finito e ne è partito un altro, da Cercola. O meglio, dalla cameretta di Salvatore: “Dicevano che a Napoli non c'era possibilità di fare sport per disabili, così ho deciso di fare come Spiderman, dovevo arrampicarmi come lui”.

Grazie all'aiuto di papà Pasquale, ex calciatore dilettantistico, fonda un'associazione, l'ASD Liberi di Sognare, poi iscrive la squadra al campionato nazionale, l'unica di tutta la Campania. E la chiama, appunto, Spider Boys.

L'allenatore è Pietro Pignatelli, un papà come gli altri, in un gruppo che si autogestisce in tutto tra mille difficoltà, come quando si fuse il motore del furgone noleggiato per una trasferta a Modena. I costi sono elevati. Per una carrozzina occorrono tra i 10 e i 15 mila euro. A Salvatore ne ha donata una il cantante napoletano Franco Ricciardi.

Con quella ha segnato l'unico gol della sua squadra, di cui è capitano, in tutto il campionato, caratterizzato da un pareggio e tre sconfitte. Il gol è arrivato contro la Thunder Roma che poi ha vinto lo scudetto. Una gioia indimenticabile. “In campo siamo atleti”, spiega Salvatore.

Per Ciro Ferrara, uno dei sei ragazzi della rosa, c'è stata la soddisfazione della convocazione in nazionale. Al gruppo, di recente, si è aggiunto anche Alfonso, l'unico bambino che giocando insieme agli atleti adulti può già sentirsi grande, anche se la mamma spera che se ne arrivino altri. “I veri supereroi sono i nostri genitori”, dice Salvatore. E parte l'applauso.