Tumore della prostata, torna il camper della prevenzione

Cinque appuntamenti in cinque piazze di Napoli. Torna il camper della Fondazione Pro per la prevenzione del tumore alla prostata. Patologia che in Italia colpisce oltre 36mila uomini ogni anno e rappresenta il 18,5% di tutte le diagnosi di cancro tra la popolazione maschile.

Fondamentale, dunque, l'attività di screening dai 50 anni in su. O a partire dai 45 anni, nei soggetti con familiarità.

"Gli uomini - sottolinea Vincenzo Mirone, direttore della Scuola di specializzazione in urologia alla Federico II - non fanno prevenzione per paura di scoprirsi sesso debole. Per ognuno di loro che inizia i controlli, ci sono già 30 donne che lo fanno con regolarità".

Dopo piazza del Gesù, le visite gratuite nel camper di Fondazione Pro continuano fino al 17 giugno secondo questo calendario:

20 maggio - piazza Dante

27 maggio - piazza Mercato

10 giugno - piazza Degli Artisti

17 giugno - piazza Trieste e Trento

Nel servizio, l'intervista a Luigi Cirillo - specializzando in urologia all'Università "Federico II"