Campioni d'Italia, il capolavoro è compiuto

Sono le 22.37, il triplice fischio dell'arbitro Abisso suggella l'impresa: il Napoli è campione d'Italia, 33 anni dopo l'ultima volta, con cinque giornate di anticipo sulla fine di un campionato dominato, a sorpresa, dall'inizio. La festa può iniziare: in campo, sugli spalti della Dacia Arena, su quelli dello stadio Maradona, a Napoli e in decine di città d'Italia e del mondo.

Il terzo scudetto della storia azzurra non è più sospeso. Per cucirselo sulle maglie nella notte di Udine la squadra ha dovuto riacquisire lucidità e cattiveria dopo un primo tempo sulle gambe: bianconeri in vantaggio con Lovric che al 13' ha tutto il tempo di controllare palla in area e prendere la mira: il destro a effetto sul palo lontano s'inscacca nel sette. Meret evita il raddoppio respingendo un tiro dello stesso centrocampista sloveno, poi Osimhen manca di poco il bersaglio di testa.

Altro piglio per i partenopei nella ripresa. Al settimo, su angolo di Elmas e assist di Anguissa, Kvatskhelia prova il diagonale, Silvestri risponde, ma Osimhen è implacabile sulla ribattuta. Il ventiduesimo gol del bomber nigeriano in campionato stappa la festa. Venti minuti dopo Zielinski potrebbe regalare la vittoria al Napoli, ma Silvestri è reattivo.

Poco male. Il capolavoro è compiuto, questo Napoli è nella storia.