Casamicciola in ginocchio, tre liste civiche per la ricostruzione

La messa in sicurezza della montagna, dopo la tragedia del 26 novembre scorso costata la vita a 12 persone, la ricostruzione post-frana e post-terremoto, gli alloggi per gli sfollati, il rilancio del turismo e del commercio, la riapertura completa del porto. Sono tante e complesse le sfide per i nuovi amministratori del comune di Casamicciola Terme, commissariato dall'estate del 2022.

Tre i candidati sindaco. Giuseppe Ferrandino detto Giosi, eurodeputato eletto con il Pd, sostenuto dalla lista civica “Casamicciola al centro”, Caterina Iacono, dalla lista civica “Ricostruiamo Casamicciola”, Giuseppe Silvitelli, dalla lista civica “Per Casamicciola”.

Economia in ginocchio, attività imprenditoriali ferme e soprattutto la necessità di prevenire il rischio idrogeologico, di ristrutturare le case danneggiate dal sisma del 2017, la possibile delocalizzazione di gruppi di edifici a tutela dell'incolumità degli abitanti alcune delle priorità della nuova amministrazione.