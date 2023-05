A Castel Volturno si corre in nome dell'inclusione

Al via erano oltre 500, italiani e 15 studenti stranieri in rappresentanza di quattro continenti: una gara podistica non competitiva organizzata a Castel Volturno da Intercultura e dall'istituto superiore “Corrado”, la cui dirigente Nicoletta Fabozzi ha creato una rete tra varie scuole del territorio all'insegna di più sport, più scuola e più salute. I valori promossi sono ispirati all'agenda 2030, cioè sosteniblità sociale, ambientale ed economica, con uno sguardo a chi è più in difficoltà.