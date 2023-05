Cavese sconfitta nello spareggio dal Brindisi, sfuma il sogno serie C

Resta in serie D la Cavese battuta 3-1, sul neutro di Vibo Valentia, nello spareggio promozione con il Brindisi. Doppio vantaggio per i pugliesi che vanno a segno con D'Anna e Opoola. Poi partita sospesa per lancio di fumogeni. Alla ripresa la Cavese accorcia le distanze con Foggia prima del gol del definitivo 3-1 di Felleca che promuove il Brindisi