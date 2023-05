Clima impazzito, cala la produzione di ciliegie

Prima un inverno mite, che non ha rafforzato le piante. Poi il prolungato maltempo della primavera. Un vero e proprio dramma per le coltivazioni di ciliegie della Campania - seconda regione d'Italia per quantità - con perdite che superano il 60% della produzione. Sulle colline attorno a Napoli, a Chiaiano, la crisi è forte. L'associazione di produttori cerasicoli di Chiaiano ha persino annullato la storica Festa della Ciliegia.

Nel servizio le interviste a: Mario Di Guida, presidente associazione produttori cerasicoli di Chiaiano; Paolo di Maro, produttore; Domenico Pezone, vicedirettore Coldiretti Napoli.