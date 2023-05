Colori e musica: la marcia della pace attraversa il Vomero

I colori arcobaleno della pace e dei diritti sulle bandiere e sui cartelloni preparati dagli studenti di undici scuole dei quartieri Arenella e Vomero di Napoli, in marcia da piazza degli Artisti a piazza Vanvitelli passando per via Luca Giordano e via Scarlatti. Il tema di quest'anno è una scommessa: declinare i diritti in quattro "S": Solidarietà, Sicurezza, Salute, Sostenibilità.

A seguire il corteo insieme agli studenti anche i genitori di Mario Paciolla, il cooperante morto in Colombia tre anni fa in circostanze oscure e per il quale si attende ancora giustizia. La marcia, giunta alla 28esima edizione, nasce dalla collaborazione fra il Comitato Campania per l'UNICEF e la municipalità Arenella/Vomero.

L'impegno del Consiglio comunale Junior resta uno degli esempi di partecipazione attiva dei ragazzi alla vita democratica della città.

Nel servizio, le interviste a Leonardo Fiorenzano Fayad, presidente del Consiglio comunale Junior di Napoli, alla presidente Unicef Campania Emilia Narciso, alla presidente della V Municipalità Clementina Cozzolino e ai genitori di Mario Paciolla.

Le Scuole del quartiere coinvolte

36° C.D. "L. Vanvitelli", 38° C.D. "G. Quarati",84° C.D. "E.A. Mario", S.S.1°G. "A. Belvedere", S.S.1°G."D'Ovidio-Nicolardi", I.C. "A. Maiuri", I.C. "S. Minucci", I.C."C. Pavese", I.C. "Sant'I. di Loyola", S.S.1°G. "Viale delle Acacie".