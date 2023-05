"Corruzione pubblica e diritto penale", confronto su leggi e garanzie

Il rischio smobilitazione sul fenomeno della corruzione citato dal procuratore Raffaele Cantone è uno dei pericoli di una piaga che continua ad affliggere L'Italia. Non esistono zone immuni da questo male. A Napoli se ne è parlato in occasione della presentazione del volume "Corruzione pubblica e diritto penale" che mette a confronto la legislazione italiana e quella statunitense. La riforma dell'anticorruzione dovrebbe passare per un'armonizzazione del sistema penale e poi per una maggiore attenzione alla prevenzione in particolare in alcuni settori. C'è poi il tema delle garanzie nei processi, strumento di tutela della parti che non deve essere ostacolo alla giustizia.

Nel servizio le interviste a Raffaele Cantone, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Perugia e ad Alessandro Milone, autore del libro.