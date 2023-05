Corsa a quattro per il comune di Maddaloni

Si va dall'arcobaleno della coalizione del sindaco uscente Andrea De Filippo ai colori del simbolo di Fratelli d'Italia, con candidato sindaco Antonio Crimaldi. È una corsa elettorale a quattro quella che vive Maddaloni, in provincia di Caserta, per le prossime amministrative: nella competizione che porterà alla scelta di chi siederà sulla poltrona di primo cittadino del comune ci sono anche Pino Magliocca, a capo di una coalizione di quattro liste e Michele Ferraro, il candidato del Movimento 5 Stelle. Dai manifesti elettorali, mancano molti nomi dei partiti: assente il simbolo del PD per esempio, che su questo territorio ha risentito del caso tesseramento, ma anche quelli di Forza Italia e Italia Viva. Un argomento questo ricorrente nella campagna elettorale per sottolineare la volontà di staccarsi dalle ideologie da un lato e per lamentare l'assenza di valori chiari di riferimento, dall'altro. Per l'attuale sindaco ci sono 9 liste a supporto, tutte civiche. Civici anche i quattro simboli di Magliocca. Chiunque arriverà all'elezione - possibile anche arrivare al ballottaggio qui - si ritroverà ad affrontare il completamento della nuova casa comunale, con un appalto iniziato nel 2011. I lavori sulla struttura dovrebbero terminare a fine 2023. Al centro del dibattito, oltre alla sicurezza e al decoro urbano, anche il progetto di realizzare un nuovo campo sportivo e l'utilizzo dei fondi per sostenere le potenzialità di sviluppo della città, in particolare nella logistica e nel terziario avanzato che al momento sono i settori più promettenti.