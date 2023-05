Crollo ponte Morandi, va avanti il processo

Sono ancora le frasi dette in aula da Gianni Mion a tenere banco al processo per il crollo del Ponte Morandi. L'ex ad di Edizione, la holding dei Benetton che controllava Autostrade, in aula aveva risposto alle domande dei pm dichiarando che si sapeva già nel 2010 dei possibili rischi di crollo per il viadotto, che nessuno pensava potesse crollare davvero e, aveva aggiunto, gli era stato spiegato come non ci fosse un soggetto esterno a certificare la sicurezza. Oggi a replicare sono alcuni degli avvocati delle difese dei 58 imputati. Le dichiarazioni di Mion, scrivono in una nota collettiva, sono "risultate del tutto prive di riferimenti oggettivi e riscontrabili e rese da un soggetto che all'esito dell'esame si è dimostrato inattendibile". "Nessuna inattendibilità, le sue dichiarazioni sono confermate dagli atti del processo", controbatte Egle Possetti, presidente del Comitato in ricordo delle 43 vittime, tra queste anche sei campani. "Mi chiedo - ha aggiunto - come si possa stare zitti quando si hanno tra le mani informazioni di tale gravità".

Agghiacciato si dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, "Si riteneva che la concessionaria fosse controllante e controllata sulla sicurezza del Morandi", sottolinea. Non così per le difese, che nella nota citano l'esame di Gennarino Tozzi nel 2010 direttore sviluppo nuove opere di Autostrade. Che avrebbe escluso come nelle riunioni di cui parlava Mion fossero emersi difetti di progettazione o rischi di alcun genere.