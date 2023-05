Cultura e scudetto trainano il turismo a Napoli

La festa scudetto fa da richiamo per i turisti a Napoli. Aumenta la richiesta di case vacanze e guide. I quartieri spagnoli, con il largo Maradona, sono presi d'assalto, ma anche altre zone della città, come la sanità, sperimentano una rinascita iniziata già da tempo. Ora ci si interroga sulla possibilità di rendere stabile il fenomeno turistico in città e soprattutto di governarlo, adeguando spazi e servizi ai tanti arrivi.

Nel servizio le interviste ad Achille Centro del Centro cooperativa sociale “Vascitour”, a Luigia Salino dell'associazione culturale “Insolitaguida”, a Davide D'Errico, dell'associazione “Vicolo della cultura”, a Massimo Faella dell'associazione “Respiriamo arte” e a Sergio Beraldo, economista dell'università Federico II di Napoli.