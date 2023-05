Da Milano a New York, la festa azzurra nel mondo

È una Piazza Duomo diversa dal solito, quella della notte del 4 maggio. Uno dei luoghi simbolo di Milano si tinge d'azzurro per una festa che non coinvolge le squadre della città, ma quella che rappresenta, parecchi chilometri più a sud, una fede per milioni di persone.

Sono tanti i napoletani anche a Piazza Castello, nel cuore di Torino. Scene di una festa che si diffonde in tutta Italia. A Modena, ad Ancona. La piazzetta di Capri, una delle mete più amate dai turisti, si trasforma in uno stadio.

E poi ci sono le colonie di partenopei nel mondo: Londra ha tante squadre in Premier League, ma oggi hanno festeggiato i napoletani. Il Royal Club Parthenope London ha radunato tutti gli iscritti a Leicester Square. E anche nella capitale britannica è stata festa grande. Si esulta a New York, a Monaco di Baviera. A Madrid, a Melbourne e a Toronto.

È lo scudetto di tutti, una festa che unisce chi c'era nell'87 e nel '90. Chi è nato dopo l'era di Diego. Chi vive a Napoli, chi l'ha lasciata ma non l'ha mai dimenticata.