Da un azzurro all'altro, Ambrosino porta un po' Napoli ai mondiali u20

Giovani talenti napoletani crescono: con un gol e un assist, più un altro per la rete annullata di Montevago, Giuseppe Ambrosino 19enne di proprietà del Napoli ma in prestito al Cittadella, ha trascinato la nazionale italiana under20 nella vittoria per 3 a 0 contro la Repubblica Dominicana nella terza gara del girone dei Mondiali sub20 in corso in Argentina. Il giovane procidano, che ha fatto la trafila delle giovanili nel Napoli, aveva saltato la prima gara vinta contro il Brasile perché ancora impegnato con il club veneto, e aveva esordito al Mondiale nella sconfitta sfortunata per 2 a 0 contro la Nigeria. Azzurri qualificati agli ottavi di finale che si disputeranno il 31 maggio. E chissà se il ragazzo non possa sentirsi stimolato dal fatto che la gara sarà giocata a La Plata allo Stadio Diego Armando Maradona, contro la favorita Inghilterra.