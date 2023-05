Dal carcere gestiva lo spaccio di droga

Dal carcere di Secondigliano coordinava lo spaccio di droga sui monti Lattari e in penisola sorrentina. Gli uomini del comando provinciale di Napoli della Guardia di Finanza hanno eseguito nove misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli: nella notte tre persone sono finite in carcere, tre ai domiciliari, per due è scattato il divieto di dimora a Napoli e provincia, per un altro indagato, infine, disposto l'obbligo di dimora. L'accusa, per tutti, è associazione finalizzata al traffico di droga. Nel corso delle perquisizioni in vari comuni della penisola sorrentina e dei monti Lattari ritrovati anche diversi quantitativi di cocaina e marijuana.

Le indagini hanno messo in luce, così, l'esistenza di un gruppo ben organizzato coordinato da un detenuto, recluso nel carcere napoletano di Secondigliano che grazie a cellulari introdotti da complici nella casa circondariale riusciva a coordinare le attività degli spacciatori sul campo. L'indagine continua per individuare fornitori e altri elementi del gruppo criminale.