Dante Ferretti all'Accademia di Belle Arti: "Una vera leggenda"

“E' una leggenda, vorrei lavorare con lui”. I ragazzi sono estasiati. Sullo schermo girano i bozzetti in esclusiva di Dante Ferretti, lo scenografo che ha lavorato con Fellini, Pasolini, Scorsese, da tre premi Oscar, sei se si assommano alle statuette vinte da sua moglie Francesca Lo Schiavo, e una sfilza infinita di prestigiosissimi riconoscimenti.

Il maestro è a Napoli, la città che ama ("Tifo anche la vostra squadra" - ha detto), all'Accademia di Belle Arti per un incontro con gli studenti del master in scenografia e costume per il cinema finanziato con fondi regionali e in collaborazione con Rai e Netflix.

“Ho deciso di fare lo scenografo a 13 anni - racconta - Rubavo i soldi dalle tasche di mio padre di notte per andare al cinema. Il film che mi è rimasto nel cuore? Il prossimo”.