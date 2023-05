De Laurentiis dal Papa: "Sogno un'amichevole tra Napoli e San Lorenzo"

Una maglia del Napoli con il numero dieci e il nome di un argentino. Ma non è quello di Diego Armando Maradona, bensì di Papa Francesco. Il presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis, ha partecipato al decennale di “Scholas Occurentes” una organizzazione creata e guidata dal Papa per progetti in favore degli indigenti in tutto il mondo.

De Laurentiis era accompagnato da Giovanni Simeone, presente anche una delegazione del Comune di Napoli, diventato partner dell'organizzazione. A Jorge Mario Bergoglio, il numero uno del Napoli ha regalato anche un piccolo calco del piede di Maradona, “per dare un calcio a tutte le ingiustizie del mondo”, ha detto De Laurentiis, che si è congedato da Papa Francesco confessandogli un sogno: organizzare un'amichevole tra il Napoli e il San Lorenzo, squadra per cui tifa il Pontefice.

Nel servizio le dichiarazioni di De Laurentiis e di Simeone.